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Газета.ру

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Сестры Кендалл Дженнер боятся, что Джейкоб Элорди разобьет ей сердце

Сестры Кендалл Дженнер боятся, что Джейкоб Элорди разобьет ей сердце

Семья Кендалл Дженнер считает, что модель тратит слишком много денег на актера Джейкоба Элорди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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