ДТП с автобусом произошло в Атырау

Водитель общественного транспорта не уступил дорогу. Авария произошла около 15:00 13 ноября. "Водитель общественного транспорта 1969 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу "ВАЗ 2114", который двигался по главной.