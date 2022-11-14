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ДТП с автобусом произошло в Атырау

ДТП с автобусом произошло в Атырау

Водитель общественного транспорта не уступил дорогу. Авария произошла около 15:00 13 ноября.  "Водитель общественного транспорта 1969 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу "ВАЗ 2114", который двигался по главной.

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