Остались считанные километры: российские войска ищут брешь в «крепостном поясе»

На Славянско-Краматорском направлении 3-я, 8-я ОА и 70-я МСД группировки «Юг», а также часть сил 41-й, 51-й ОА и 90-й ТД группировки «Центр» продолжают штурм «крепостного пояса» Донбасса.
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Старшие командиры обоих группировок учились у одних учителей и по одним лекалам. Это значит, что действуют в одной парадигме и приблизительно догадываются, что собирается делать противник на следующем этапе. Поэтому то и нет оглушающих побед.
P.S. коммент написан гражданским с двухлетним сроком службы в армии. Поэтому априори не может являться истиной в последней инстанции.