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Мировое обозрение

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«Я не хочу быть третьим или четвёртым сортом»: как врач из Латвии переехала в Печоры

«Я не хочу быть третьим или четвёртым сортом»: как врач из Латвии переехала в Печоры

История Натальи Дуган могла бы показаться типичной для иммигрантской среды, если бы не одно «но»: она не просто вернулась на историческую родину, а кардинально изменила свою жизнь.

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