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Александр Ролик: «Мы работаем единой командой»

Александр Ролик: «Мы работаем единой командой»

В начале года принято вспоминать о достижениях и итогах года ушедшего. С каким багажом и с каким настроем краевой парламент приступает к работе в новом году — в интервью с председателем Законодательного собрания Приморского края Александром Роликом.

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