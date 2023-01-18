Александр Ролик: «Мы работаем единой командой»

В начале года принято вспоминать о достижениях и итогах года ушедшего. С каким багажом и с каким настроем краевой парламент приступает к работе в новом году — в интервью с председателем Законодательного собрания Приморского края Александром Роликом.
В начале года принято вспоминать о достижениях и итогах года ушедшего. С каким багажом и с каким настроем краевой парламент приступает к работе в новом году — в интервью с председателем Законодательного собрания Приморского края Александром Роликом.
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