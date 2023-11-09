Авторы MMORPG Ghost провели стрим с ответами на вопросы сообщества Анонсировав но...

Авторы MMORPG Ghost провели стрим с ответами на вопросы сообществаАнонсировав новую студию Fantastic Pixel Castle и свой первый проект Ghost, ветеран MMO Грег Ghostcrawler Стрит и другие члены команды провели стрим, чтобы немного приоткрыть завесу над процессом разработкиЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.