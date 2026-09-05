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Кто-то выпустил ультракомпактную GeForce RTX 3060 без дополнительного питания — у нее производительность даже ниже, чем у GeForce GTX 1060

Кто-то выпустил ультракомпактную GeForce RTX 3060 без дополнительного питания — у нее производительность даже ниже, чем у GeForce GTX 1060

В Китае протестировали необычную версию GeForce RTX 3060, выполненную в низкопрофильном однослотовом формате.

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