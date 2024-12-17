Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей Киевом территорий. По данным опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), 55 процентов жителей Польши поддержали отказ Киева от части регионов ради мира, передает Polskie Radio.
Более половины поляков выступили за окончание конфликта на Украине с потерей территорий
Комментарии
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людмила михайлик
Совесть просыпается,пора сдавать наши территории
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13 час.
MS
Mikhail Stepanov
Какое собачье дело пшекам до территории усраины? Это будет решать Россия!
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11 час.
Алексей Горшков
"Увы и ах" - не все земли Древней Руси по факту являются русскими! Если вдуматься, некоторые западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже к тому времени находились! Кроме того, я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории части западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской империи - причём опять же фактически ПОД ПОЛЯКАМИ !!! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!! По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали...И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! И ИМЕННО ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ (взаимная грызня и взаимное же ослабление) - по-моему, западноукраинские земли - не все, а только не входившие в состав Российской империи - НАДО ПОЛЬШЕ ОТДАТЬ - ПУСТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ГРЫЗУТСЯ !!! А чтобы у "панов" морда от счастья не треснула - не просто ОТДАТЬ, а ОБМЕНЯТЬ эти западноукраинские земли на сувалкский коридор, обеспечивающий сухопутный проход к Калининградской области - вот Сувалки в составе Российской империи БЫЛИ !!!
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5 час.
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