Япония потратила рекордные $100 млрд на спасение иены в августе

Министерство финансов Японии направило рекордные 15,4 трлн иен (около $98,7 млрд) на проведение валютных интервенций в период с 30 июля по 26 августа.
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