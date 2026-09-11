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Как настроить себя на лечение зубов, если страшно идти к стоматологу

Как настроить себя на лечение зубов, если страшно идти к стоматологу

Страх перед стоматологом — одна из самых распространённых и одновременно самых коварных причин, по которой человек откладывает даже необходимое лечение на месяцы и годы, предпочитая терпеть дискомфорт, пить обезболивающие и надеяться, что «само пройдёт», лишь бы не садиться в кресло.

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