Как настроить себя на лечение зубов, если страшно идти к стоматологу

Страх перед стоматологом — одна из самых распространённых и одновременно самых коварных причин, по которой человек откладывает даже необходимое лечение на месяцы и годы, предпочитая терпеть дискомфорт, пить обезболивающие и надеяться, что «само пройдёт», лишь бы не садиться в кресло.