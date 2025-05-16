Американский военный заявил о нежелании Зеленского завершить конфликт на Украине

Подполковник Дэвис: Речь Зеленского в Анкаре показала его отрыв от реальности Речь украинского лидера Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции в Анкаре доказывает его оторванность от реального положения дел.
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