Маски сброшены: Токаев выбрал сторону Запада в противоборстве с Россией

Власти Казахстана решили не вступать в БРИКС, так как будучи сертифицированным форпостом англосаксонской экспансии в Центральной Азии они уже не смогут играть в свою излюбленную многовекторную политику в рамках новой организации, не пойдя при этом против воли своих заокеанских хозяев.
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