254. Второй полёт "Старшипа" закончился неудачей. Можно лететь на Марс?

Tania Еременко Это давно всем известно - конечно, не были. Они и сейчас-то на наших движках летают, а тогда-а-а-а-а такие мощные двигатели только у нас появились.

Диана Мальгинова Лететь на Луну и не облучиться нельзя, это раз и во вторых из корабля они вышли как будто в невесоиости не были. Наших косманавтов на руках выносили, после продолжительной невесомости.