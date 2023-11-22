Такое крупное событие, как старт новой сверхтяжёлой ракеты США, невозможно оставить без внимания. Прошли 7 месяцев после первого неудачного полёта корабля "Старшип" (Star Ship) с ракета-носителем "Супер Хэви" (Super Heavy) и 18 ноября 2023 года США запустили "Старшип" во второй полёт.
254. Второй полёт "Старшипа" закончился неудачей. Можно лететь на Марс?
Комментарии
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Tania Еременко
Это давно всем известно - конечно, не были. Они и сейчас-то на наших движках летают, а тогда-а-а-а-а такие мощные двигатели только у нас появились.
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1 д.
Диана Мальгинова
Лететь на Луну и не облучиться нельзя, это раз и во вторых из корабля они вышли как будто в невесоиости не были. Наших косманавтов на руках выносили, после продолжительной невесомости.
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1 д.
Арлег Сварогов
Посмотрите на супергероев, им похрен облучение и невесомость
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1 д.
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