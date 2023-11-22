Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    послушайте любое выступление Путина на неудобную тему и сразу все пойметеЧто узнал западны...
  • Александр Иноземцев
    "...обычный перевод стрелок на другие проблемы" -, поясните, пожалуйста, Вы о ЧЁМ?Что узнал западны...
  • Владимир Петров
    Поставили за нахождение наверху, на Олимпе, близ Верховного. А туда не попадают наивные. Но частично ты прав, Ляксандр."Последний маршал...

254. Второй полёт "Старшипа" закончился неудачей. Можно лететь на Марс?

254. Второй полёт "Старшипа" закончился неудачей. Можно лететь на Марс?

Такое крупное событие, как старт новой сверхтяжёлой ракеты США, невозможно оставить без внимания. Прошли 7 месяцев после первого неудачного полёта корабля "Старшип" (Star Ship) с ракета-носителем "Супер Хэви" (Super Heavy) и 18 ноября 2023 года США запустили "Старшип" во второй полёт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Это давно всем известно - конечно, не были. Они и сейчас-то на наших движках летают, а тогда-а-а-а-а такие мощные двигатели только у нас появились.
Ответить
1 д.
Диана Мальгинова
Лететь на Луну и не облучиться нельзя, это раз и во вторых из корабля они вышли как будто в невесоиости не были. Наших косманавтов на руках выносили, после продолжительной невесомости.
Ответить
1 д.
Арлег Сварогов
Посмотрите на супергероев, им похрен облучение и невесомость
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх