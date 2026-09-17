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Аргументы и Факты

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Диетолог объяснил, можно ли есть сыр при высоком холестерине

Диетолог объяснил, можно ли есть сыр при высоком холестерине

Сыр содержит насыщенные жиры, избыток которых может способствовать повышению уровня LDL-холестерина. Однако полностью исключать продукт из рациона при высоком холестерине не требуется.

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