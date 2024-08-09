Писарев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Динамо»

Он отметил, что сейчас все проигрывают петербуржцам Тренер национальной команды РФ по футболу Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о предстоящем поединке петербургского «Зенита» с «Динамо» в 4-м туре РПЛ.