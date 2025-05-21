Россиянам посоветовали бегать за автобусами

Эксперты утверждают, что это полезно Даже такой кратковременный бег, как пробежка за уезжающим автобусом, может быть полезен, причем сразу по трем причинам, сказали РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.
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