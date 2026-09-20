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Татар-информ

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До 14:00 в Татарстане можно подать заявление на голосование на дому

До 14:00 в Татарстане можно подать заявление на голосование на дому

В Татарстане до 14:00 сегодня, 20 сентября, принимаются заявления на голосование на дому на выборах депутатов Государственной Думы РФ.

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