Дают знать о себе старые «демоны» Аффлека: экс-супруга пытается спасти Бена от алкогольного срыва

Дженнифер Гарнер вмешалась в семейные проблемы бывшего мужа. Дженнифер Гарнер пытается не допустить развода Аффлека LEGION-MEDIAХотя Аффлек и Гарнер завершили свой развод еще в 2018-м, экс-супруга актера до сих пор проявляет по отношению к нему горячее участие.