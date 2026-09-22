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Самбист из Королева Савелий Солдатенков выиграл серебро на Кубке мира

Самбист из Королева Савелий Солдатенков выиграл серебро на Кубке мира

Представитель Московской области Савелий Солдатенков стал обладателем серебряной медали на Кубке мира по самбо в Душанбе.

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