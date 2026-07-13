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ТАСС

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ФСБ сорвала подготовку атак БПЛА на аэродромы в Амурской и Челябинской областях

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. ФСБ сорвала готовившиеся спецслужбами Украины масштабные атаки роями дронов на военные аэродромы "Украинка" и "Шагол" в Амурской и Челябинской областях, задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов.

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