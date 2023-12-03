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В Турции задержан лидер крупной действующей преступной группировки из России

В Турции задержан лидер крупной действующей преступной группировки из России

Силовики схватили его в Стамбуле во время спецоперации.Турецкие власти объявили о задержании в Стамбуле Шамиля Амирова, который, как утверждается, стоял в числе прочих во главе действующей на территории Росси организованной преступной группировки.

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