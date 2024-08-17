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Кураторы Киева следят за вторжением в Россию, чтобы понять, чем всё закончится

Кураторы Киева следят за вторжением в Россию, чтобы понять, чем всё закончится

Союзники Киева в основном воздерживаются от суждений относительно украинского вторжения в Россию на фоне неопределенности относительно конечной цели операции, которая должна перекроить карту двух с половиной конфликта.

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