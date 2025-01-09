Yle: самолет разведки США пролетел над Финляндией вблизи границы с Россией

Воздушное судно стартовало с авиабазы в Великобритании Американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint совершил наблюдательный полет в воздушном пространстве Финляндии недалеко от границы с Россией.
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