Добрый вечер! Завтра в Донецке от +16℃ до +28℃. ⚡ Переменная облачность, дождь, возможны грозы. • 00:00: ️ +18℃ ☂️ 2% • 03:00: ️ +17℃ ☂️ 2% • 06:00: ☁️ +17℃ ☂️ 1% • 09:00: ⛅️ +22℃ ☂️ 20% • 12:00: ️ +27℃ ☂️ 53% • 15:00: ️ +25℃ ☂️ 61% • 18:00: ⚡️ +26℃ ☂️ 75% • 21:00: ️ +21℃ ☂️ 46% В течение всего дня в Донецке будет облачная погода.