FP: вопрос по членству Украины в НАТО отличает мирные планы Трампа и Харрис

План Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, вероятно, будет включать отказ от вступления Киева в НАТО, в то время как в команде его соперницы Камалы Харрис предполагают "западногерманскую" модель завершения кризиса с присоединением республики к военному блоку и гарантиями безопасности.
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