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Калужские новости

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В Калуге из-за ремонта снижено давление воды в микрорайонах

В Калуге из-за ремонта снижено давление воды в микрорайонах

Отсутствие воды связано с износом водопровода, построенного в 1980-х годах. Для жителей организован подвоз воды.

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