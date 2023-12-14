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Укрыватель Треповой бросил ее в квартире и попытался сбежать из дома

Укрыватель Треповой бросил ее в квартире и попытался сбежать из дома

Укрыватель Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемой в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, Дмитрий Касинцев бросил ее в квартире и попытался сбежать.

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