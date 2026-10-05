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Мы соседи по планете

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Осторожно, осень! 10 сезонных изменений, влияющих на наше здоровье

Осторожно, осень! 10 сезонных изменений, влияющих на наше здоровье

Осень — это сезон, несущий изменения не только в погоде, но и в нашем организме. Переход от лета к зиме — момент, который влияет на человека по-разному, очень часто не в нашу пользу.

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