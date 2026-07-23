Председателю СК России представят доклад о ходе расследования противоправных действий в отношении несовершеннолетнего в Московской области

В эфире правовой программы на федеральном телеканале сообщалось, что житель Электростали, находясь в состоянии опьянения, с балкона квартиры произвел выстрелы из пневматического оружия в подростка, убиравшего двор.
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