Саудовская Аравия: 12 человек погибли и 50 получили ранения в результате ракетного удара хуситов по терминалу 3 международного аэропорта Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) 10 октября.
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