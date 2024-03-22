ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ Симферопольцы идут на площадь Ленина, чтобы почтить память погибших при теракте в Московской области.
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ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ Симферопольцы идут на площадь Ленина, чтобы почтить память погибших при теракте в Московской области.