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Дубинский: на Украину физически не может поставляться азербайджанский газ

Азербайджанский газ физически не может проходить по украинской трубе. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

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