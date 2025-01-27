Дубинский: на Украину физически не может поставляться азербайджанский газ

Азербайджанский газ физически не может проходить по украинской трубе. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.
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