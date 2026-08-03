Чудовищное признание: что пранкеры услышали от Меркель

Пранкеры рассказали детали беседы с Меркель! Немка выдала все как на духу.Известные российские любители розыгрышей Вован и Лексус рассказали подробности прелюбопытной беседы с экс-главой немецкого кабмина Ангелой Меркель.
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