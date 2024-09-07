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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Баварии» Эберль о том, что Мусиала не номинирован на «Золотой мяч»: «Непостижимо. Джамал был одним из лучших на Евро. У него уникальные способности»

«Я рад за каждого игрока, номинированного на «Золотой мяч», но мы в «Баварии» очень удивлены, что Джамал Мусиала отсутствует в этом списке.

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