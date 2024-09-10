В Астрахани официально утвердили итоги выборов депутата облдумы по округу №13

Окружная избирательная комиссия приняла решение признать дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области по одномандатному избирательному округу №13 состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии