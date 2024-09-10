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В Астрахани официально утвердили итоги выборов депутата облдумы по округу №13

В Астрахани официально утвердили итоги выборов депутата облдумы по округу №13

Окружная избирательная комиссия приняла решение признать дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области по одномандатному избирательному округу №13 состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

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