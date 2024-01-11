Путин высказался о росте экономики России по итогам 2023 года

Президент России Владимир Путин высказался о росте российской экономики по итогам 2023 года. Как сообщает РИА Новости, российский лидер на встрече с дальневосточным бизнесом допустил, что рост экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5%, на уровне 4%, за счёт переоценки показателей 2022 года.