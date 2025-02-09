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В зоне СВО медсестра спасла тяжелораненого бойца от обстрела, накрыв его собой

В зоне СВО медсестра спасла тяжелораненого бойца от обстрела, накрыв его собой

Ефрейтор Людмила Болилая во время обстрела российских позиций кассетными боеприпасами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрыла тяжелораненого солдата, приняв на себя все поражающие элементы и осколки.

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