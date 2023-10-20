Экс-теннисист Ольховский: Карацев может обыграть кого угодно

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, выигравший два турнира в АТР в одиночном разряде и занимавший 49-е место в индивидуальном рейтинге, а также завоевавший 20 титулов АТР в парном разряде и стоявший в парном рейтинге на шестой строчке, в комментарии для "Газеты.