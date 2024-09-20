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LEON Вторая лига А. «Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск, «Текстильщик» примет «Велес», «Краснодар-2» в гостях у «Мурома»

LEON Вторая лига Дивизион А Группа «Золото» 10-й тур 21 сентября «Сибирь» – «Кубань» – 13:00 «Ленинградец» – «Спартак» Кострома – 15:00 «Челябинск» – «Калуга» – 15:00 «Текстильщик» – «Велес» –  15:00 «Авангард» Курск – «Волгарь» – 16:00 Группа «Серебро» 10-й тур 20 сентября «Динамо» Брянск – «Волга» Ульяновск – 18:30 21 сентября «Металлург» Липецк – «Машук-КМВ» – 14:00 «Химик» –  «Торпедо» Миасс – 17:00 «Муром» – «Краснодар-2» – 18:00 22 сентября «Иртыш» Омск – «Родина-2» – 09:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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