Вэнс: в Мюнхене будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Keystone Press Agency Конфликт на Украине и его урегулирование путем переговоров будут обсуждаться на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил 14 февраля Джей Ди Вэнс, слова которого приводит Reuters.
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