На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%

СТАВРОПОЛЬ 3 декабря, ФедералПресс. В Ставропольском крае годовой показатель по объему введенного жилья в эксплуатацию, утвержденный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Жилье в Ставропольском крае», выполнен на 146,7 %.