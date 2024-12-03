На Ставрополье годовой план по вводу жилья перевыполнен почти на 50%

СТАВРОПОЛЬ 3 декабря, ФедералПресс. В Ставропольском крае годовой показатель по объему введенного жилья в эксплуатацию, утвержденный в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Жилье в Ставропольском крае», выполнен на 146,7 %.
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