Риэлтор-мошенник «сдал» в Новосибирске более 30 квартир

Житель Новокузнецка обманул более 30 человек, которые хотели арендовать квартиру в Новосибирске.Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, с мая по сентябрь 2023 года 31-летний мужчина размещал в интернете объявления о сдаче квартир в аренду, которыми он не владел.