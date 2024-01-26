Сияет красотой и талантом: девушка ТэХёна побила рекорды прослушиваний на Spotify

Недавно в сети прошел слух, что Дженни (Jennie) из Blackpink встречается с Ви (V) из BTS. Согласно информации, доступной на южнокорейских форумах, девушка даже приезжала в свой день рождения в подразделение ТэХёна для личной встречи.
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