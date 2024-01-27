Спустя 7 лет MSI вспомнила об оверклокерских материнских платах MPower. Представлена недорогая MSI Z790MPower с поддержкой модулей ОЗУ DDR5-8000+

Когда-то у MSI было крутые оверклокерские и относительно недорогие материнские платы линейки MPower (последние модели вышли примерно 7 лет назад), и вот сейчас компания, судя по всему, решила возродить линейку – представлена MSI Z790MPower.
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