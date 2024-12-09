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Башар Асад и вся сего семья в России: ситуация накаляется? Реакция США непредсказуема

Башар Асад и вся сего семья в России: ситуация накаляется? Реакция США непредсказуема

Он отметил, что Россия не бросает своих друзей в трудные времена, подчеркивая, что это является ключевым отличием между Россией и Соединенными Штатами.

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Комментарии
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Нам радоваться, что Асад в Москве? Россию пинают, а Москва терпит  Что за политика у Асада была, если его хотели свергнуть и свергли? Може  Сирию перевезем к себе? Мы же спасатели!  Лучше вообще ничего не знать о том, кто кого поддерживал. А то содержали Абхазию они нам - плюху! Поддерживали оружием, деньгами Асада - он страну сдал! Опять плюха  Целовали в.... всё республики, они севши на шею, до сих пор отлично имеют  с России, в ус не дают и без конца шантажируют! Да сколько можно???
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16 час.
NN
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Россия станет гордой, наконец?
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16 час.

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