Пэт Спенсер был удален за удар головой Алперена Шенгюна

Стив Керр выпустил на площадку резервистов во второй половине проигранного матча (116:131). 28-летний защитник провел на площадке 14 минут, набрав 11 очков, 4 подбора и 2 передачи при 5 точных из 7 бросков с игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии