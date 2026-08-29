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Аргументы недели

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ЦБ решил смягчить условия для владельцев микрозаймов?

ЦБ решил смягчить условия для владельцев микрозаймов?

С октября 2026 года Центральный банк вводит жесткие ограничения на выдачу рискованных займов. Под новые барьеры подпадут необеспеченные потребительские займы, автокредиты, займы под залог машин и нецелевые кредиты под недвижимость.

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