Над Чёрным морем пресечена очередная попытка обстрела территории РФ

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки.Ночью террористы совершили попытку обстрела применив беспилотные летательные аппараты самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
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