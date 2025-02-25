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Губернатор Шапша: при атаке БПЛА на Калужскую область никто не пострадал

Губернатор Шапша: при атаке БПЛА на Калужскую область никто не пострадал

В результате предпринятой ВСУ в ночь на вторник попытки атаки БПЛА в Калужской области, согласно предварительной информации, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Шапша.

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