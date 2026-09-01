Водородный двигатель Toyota: почему вода может похоронить эпоху литиевых батарей

Когда я впервые услышал о двигателе, который работает на обычной воде, то откровенно рассмеялся. В голове сразу всплыли истории про вечные двигатели, чудо-карбюраторы и прочие изобретения из гаража сумасшедшего соседа.
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